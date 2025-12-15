Per lo spettacolare hotel del Lago di Como il prestigioso riconoscimento tra ambiente, territorio e attenzione alle persone

Mandarin Oriental, Lago di Como riconferma anche quest’anno la certificazione del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), mantenendo la propria posizione d’eccellenza nel panorama dell’ospitalità sostenibile internazionale. Il riconoscimento, tra i più autorevoli del settore, testimonia la visione del Gruppo Mandarin Oriental e della proprietà di Blevio: un modello di lusso responsabile che coniuga rispetto per l’ambiente, valorizzazione del territorio e attenzione autentica alle persone.

Il GSTC definisce i criteri globali per un turismo sostenibile, promuovendo la tutela dell’ambiente, l’equità sociale e la sostenibilità economica, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Immerso in un parco botanico secolare, il resort rappresenta un perfetto equilibrio tra eleganza e innovazione. Tutta l’energia elettrica proviene da fonti rinnovabili certificate, mentre un ampio progetto di relamping, tutt’ora in corso, ha introdotto l’illuminazione LED a basso consumo in numerose aree del resort. Le pompe di calore alimentate dall’acqua del lago assicurano un’efficiente climatizzazione, riducendo le emissioni di CO₂. Sensori e sistemi smart regolano automaticamente illuminazione e condizionamento, ottimizzando i consumi e limitando gli sprechi.

La mobilità sostenibile è un altro pilastro dell’impegno del resort: la flotta è composta da veicoli elettrici e ibridi, mentre in diversi punti del resort sono presenti sei colonnine di ricarica elettrica.

La sostenibilità passa anche dalla cucina. Nel 2025 è stato introdotto un sistema, che grazie all’intelligenza artificiale monitora e aiuta a ridurre gli sprechi alimentari. Inoltre la filosofia gastronomica privilegia ingredienti locali, biologici e provenienti da agricolture e allevamenti etici.

Il resort inoltre partecipa al progetto di economia circolare di Biova Beer, che trasforma il pane invenduto di panifici, ristoranti e hotel locali in birra artigianale, che viene offerta agli ospiti dell’hotel.

Il legame con il territorio si riflette anche nelle partnership con produttori e artigiani comaschi: l’Amaro Breva realizzato localmente con erbe del lago, la Nuvola del forno Beretta, i prodotti da bagno di Atilia e il miele biologico di Agape Beekeeping sono offerti in vari momenti del soggiorno e arricchiscono l’esperienza degli ospiti.

Ogni anno il resort rinnova numerosi progetti ambientali e sociali. Tra questi, la Beekeeping Initiative per la World Bee Day, dedicata alla sensibilizzazione sulla salvaguardia delle api, e Clean the Lake, in collaborazione con WeRoof, per la pulizia del lago in kayak.

Sul fronte sociale immancabile l Charity Dinner a favore di SocioLario, che sostiene persone con disabilità, e le attività di volontariato presso il Parco Canile Valbasca. Iniziative rivolte ai dipendenti come il Free Meat Monday e il Colleague Wellness Month promuovono stili di vita più sani e sostenibili.

Con la riconferma della certificazione GSTC, Mandarin Oriental, Lago di Como rinnova l’impegno a ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale, incrementare l’efficienza energetica e promuovere un’ospitalità che guarda al futuro, dove il lusso è sinonimo di rispetto, equilibrio e consapevolezza.