Cantù: “Lega in piazza per difendere identità, sicurezza: no al velo islamico nei luoghi pubblici”

“Grande partecipazione oggi a Cantù al banchetto organizzato dalla Sezione della Lega per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge del Carroccio per vietare il velo islamico nei luoghi pubblici e per esprimere solidarietà e vicinanza alle Forze di Polizia, vittime nelle ultime settimane di vigliacche aggressioni durante i cortei pro Palestina da parte di violenti, finti pacifisti dei centri sociali e degli ambienti antagonisti”. Lo fa sapere il sottosegretario all’Interno con delega alla Polizia di Stato, Nicola Molteni: “All’iniziativa hanno preso parte assessori, consiglieri comunali della Lega, il segretario cittadino Maurizio Facchini e numerosi militanti e cittadini che hanno voluto manifestare la propria adesione e il proprio sostegno alle battaglie di libertà, sicurezza e identità portate avanti dal movimento”.

Evidenzia ancora Molteni: “La Lega è in prima linea per difendere la nostra cultura, le nostre donne e le nostre Forze dell’Ordine. Diciamo no a chi vuole imporre simboli di sottomissione come il velo islamico e no a chi attacca la Polizia mentre finge di manifestare per la pace. La sicurezza e il rispetto delle regole vengono prima di tutto. L’appuntamento di oggi conferma la grande partecipazione e il consenso crescente attorno alle battaglie della Lega, a difesa della legalità, dell’identità e della libertà delle donne”.