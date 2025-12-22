E’ il più grande tesoro della Lombardia: 30 milioni per proteggerlo e curarlo

Regione Lombardia stanzia quasi 30 milioni di euro a sostegno della tutela, della prevenzione e del ripristino del patrimonio forestale. Lo prevede il finanziamento della misura SRD12 del Programma di Sviluppo Rurale, che consente di sostenere interventi strategici per rafforzare la protezione degli ecosistemi forestali e aumentare la capacità dei territori di rispondere ai rischi naturali e agli eventi climatici estremi. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

“Con questo stanziamento – sottolinea Beduschi – investiamo in modo concreto sulla sicurezza del territorio e sulla gestione attiva delle foreste, riconoscendone il ruolo ambientale, economico e di presidio delle aree rurali e montane”. In Lombardia, le foreste occupano circa 618.000 ettari, pari a un quarto della superficie regionale.

La misura SRD12 è finalizzata a prevenire i danni, come quelli causati dal bostrico, a ripristinare il patrimonio forestale compromesso e a rafforzare le attività di monitoraggio e contrasto ai rischi, dal dissesto idrogeologico agli incendi boschivi, in un contesto segnato sempre più spesso da fenomeni metereologici estremi legati al cambiamento climatico.

Nel complesso, il finanziamento ammesso ammonta a 29,7 milioni di euro, per un totale di 186 domande finanziate. Le risorse sostengono interventi diffusi e coinvolgono diversi soggetti pubblici e istituzionali impegnati nella gestione forestale. 53 domande finanziate riguardano enti pubblici, per un contributo complessivo di oltre 9,1 milioni di euro, mentre ai consorzi forestali sono destinati più di 14,5 milioni di euro a valere su 86 interventi. Alle imprese forestali e del settore vanno infine oltre 6 milioni di euro, per 47 domande finanziate, a conferma di una misura capace di attivare investimenti diffusi e complementari tra pubblico e privato.

Nel dettaglio, oltre 18,4 milioni di euro sono destinati all’Azione SRD12.1 – Prevenzione dei danni alle foreste, articolata in tre principali tipologie di intervento: interventi selvicolturali di prevenzione del dissesto e antincendio, che rappresentano la quota più consistente delle risorse; realizzazione e miglioramento delle sistemazioni idraulico-forestali, fondamentali per la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti; monitoraggio, prevenzione e lotta antincendio, a supporto delle attività di sorveglianza e protezione del patrimonio boschivo.

A questi si aggiungono oltre 11,3 milioni di euro destinati all’Azione SRD12.2 – Ripristino del potenziale forestale danneggiato, per consentire il recupero delle aree colpite da calamità naturali o eventi estremi e garantire la continuità delle funzioni ambientali e produttive delle foreste.

“Parliamo di risorse – conclude Beduschi – che si traducono in cantieri, opere e interventi concreti sui territori. Investire nelle foreste significa investire nella sicurezza dei cittadini, nella qualità dell’ambiente e nella capacità delle comunità locali di affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico. È una scelta di responsabilità verso le aree rurali e montane della Lombardia”.

Il decreto è pubblicato sulla piattaforma Bandi e Servizi a questo link.

IL RIPARTO – Di seguito il riparto dei finanziamenti con indicazione del numero delle domande finanziate per ciascuna provincia e dell’importo totale erogato.

Bergamo – 19 domande – 2,6 milioni euro;

Brescia – 85 domande – 16,2 milioni di euro;

Como – 11 domande – 1,5 milioni di euro;

Lecco – 16 domande – 1,9 milioni di euro;

Milano – 8 domande – 1,2 milioni di euro;

Sondrio – 29 domande – 3,9 milioni di euro;

Varese – 18 domande – 2,3 milioni di euro.