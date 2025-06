Boom turismo: “Tra giugno e settembre in Lombardia 25milioni di pernottamenti, il 75% internazionali. Più del 2024”

Bilancio più che positivo per il biennio di attività di Federalberghi Lombardia, che ha celebrato i risultati raggiunti con una cena di gala all’Uptown Palace in via Santa Sofia a Milano. All’evento hanno partecipato Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, e Martina Riva, Assessore a Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano. Tra gli ospiti anche il Console generale polacco Agnieszka Gloria Kaminska e il presidente della Camera del Commercio e dell’Industria italiana in Polonia, Piero Cannas. È intervenuto inoltre Bernabò Bocca, presidente nazionale di Federalberghi, che ha elogiato l’ottimo lavoro svolto da Fabio Primerano, presidente di Federalberghi Lombardia.

La serata è stata l’occasione per evidenziare il ruolo centrale degli operatori alberghieri nella crescita del turismo lombardo. Nel 2024 la regione ha registrato 19 milioni di arrivi e 53 milioni di presenze, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. I visitatori stranieri rappresentano quasi il 67% del totale, e il 2025 mostra un andamento altrettanto positivo.

“Gli operatori lombardi stanno investendo con coraggio, generando benefici economici e un impatto sociale positivo su tutto il territorio– ha esordito Fabio Primerano-. Tra i principali Paesi di provenienza dei turisti spiccano Germania, Austria e Svizzera, seguiti da USA, Francia, Inghilterra e Polonia, con quest’ultima in forte crescita sia per volumi sia per interesse. Sono soprattutto i turisti polacchi e americani a dimostrare il più alto gradimento verso la Lombardia”.

In Lombardia sono oltre 2300 le strutture alberghiere e negli ultimi anni il mercato ha mostrato una significativa maturazione: a Milano si registra una forte crescita degli hotel 5 stelle, mentre a livello generale si osserva una tendenza all’upgrade delle categorie, con molti hotel 3 stelle che diventano 4 stelle e strutture 2 stelle che passano a 3 stelle, offrendo soluzioni sempre più personalizzate per i visitatori.

Federalberghi Lombardia conferma che il turismo cresce e si diffonde in tutte le 12 province della regione, da Milano a Varese, dalla Valtellina ai laghi. “Lo sguardo è già rivolto alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, un’opportunità unica – ha aggiunto Primerano –. L’evento, distribuito su più territori, garantirà una visibilità mondiale straordinaria per la Lombardia, ben oltre la sola manifestazione sportiva”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Barbara Mazzali, Assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, che ha illustrato con ottimismo le prospettive per l’estate. “Tra giugno e settembre 2025 la Lombardia si prepara ad accogliere oltre 25,2 milioni di pernottamenti, di cui il 74,7% da turisti internazionali– ha spiegato –. Un risultato straordinario che conferma il trend positivo e la forte attrattività del nostro territorio. Rispetto all’estate 2024, registriamo un incremento del 5,11%. Questo successo non è casuale, ma il risultato di una strategia regionale precisa e di una sinergia efficace tra istituzioni e operatori. Voglio condividere questo traguardo con tutta la filiera turistica lombarda, in particolare con gli associati di Federalberghi, che rappresentano un pilastro fondamentale per lo sviluppo e la qualità dell’accoglienza. Federalberghi è essenziale nel raccogliere le esigenze degli albergatori e trasformarle in proposte concrete; grazie a questa collaborazione la Lombardia si posiziona tra le destinazioni più ambite d’Europa”.