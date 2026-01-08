Lombardia, resiste e rinasce l’ultimo prato tra i palazzi: ulivi, gelsi, playground e piante per i nuovi nati

Il futuro del polmone verde nel quartiere di Sant’Anna è ormai tracciato. Il parco di via Totò De Curtis ha raggiunto la sua configurazione definitiva attraverso l’approvazione del progetto esecutivo firmato dallo Studio Landscape di Varese. L’intervento, commissionato dall’amministrazione comunale di Busto Arsizio, rappresenta l’ultimo passaggio formale prima dell’avvio effettivo dei cantieri.

La nuova veste dell’area si presenta ricca di novità: il numero degli ulivi, inizialmente oggetto di un acceso dibattito, scende drasticamente da 95 a 19 esemplari, ma il piano compensa con una diversificazione arborea e l’inserimento di 32 fioriere didattiche ospitanti piante erbacee perenni. Non solo verde, ma anche socialità e sport: il progetto prevede tavoli con scacchiere da esterno, una pista per l’allenamento podistico, un playground dedicato al basket e un’area cani recintata.

L’opera, dal valore complessivo di 558mila euro, ha come obiettivo quello di trasformare radicalmente il cosiddetto “pratone” situato dietro i complessi residenziali della via dedicata al “Principe della risata”, nella zona nord della città.

Il parco dedicato ai “Nuovi nati” – luogo simbolo dove ogni anno vengono messe a dimora piante in onore dei nuovi residenti della città – subirà un restyling profondo. Questo intervento andrà a completare quanto già realizzato in passato, come l’area calisthenics e l’anfiteatro didattico all’aperto.

Un punto focale del nuovo progetto riguarda la rinuncia ai 95 ulivi che avevano sollevato le proteste (principalmente per ragioni di spesa) del circolo di Legambiente Busto Verde. Nel nuovo piano esecutivo, gli esemplari di Olea Europea saranno in tutto 19, ai quali si aggiungerà il trapianto di un esemplare già esistente. La varietà botanica sarà garantita dall’introduzione di altre specie quali tigli, bagolari, gelsi e ligustri.

La riqualificazione del Parco Comunale di via A. De Curtis si articola in una serie di interventi infrastrutturali mirati:

Attività sportiva: Saranno realizzati una pista perimetrale per allenamenti podistici e un nuovo campo da basket.

Tempo libero: Verranno installati due tavoli con scacchiere da esterno per il relax dei residenti.

Percorsi: È prevista la creazione di una passeggiata in calcestruzzo drenante caratterizzata da una particolare forma a trifoglio.

Fitness: Verranno ampliati e potenziati gli spazi già dedicati al calisthenics .

Riorganizzazione verde: Le alberature dei “Nuovi nati” saranno riordinate e integrate con: 19 ulivi (+1 trapianto); 6 gelsi da ombra ( Morus platanifolia “Fruitless” a ombrello); 4 ligustri del Giappone ( Ligustrum lucidum ad alberello, a integrazione del filare esistente); 5 tigli ; 4 bagolari ( Celtis australis ).

Fioriere didattiche: Saranno posizionate 32 fioriere con piante erbacee della macchia mediterranea, complete di cartellonistica informativa per scopi educativi.

Il progetto riserva particolare attenzione ai proprietari di animali con la realizzazione di un’area cani di forma quadrata con lati di 25 metri, per una superficie complessiva di 625 metri quadrati. Lo spazio sarà interamente recintato e suddiviso internamente in due sezioni distinte: una per i cani di grossa taglia e l’altra riservata ai cani di piccola taglia.