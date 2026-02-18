Il ponte che unisce mezza Lombardia: c’è la data di chiusura per i lavori da ben 14 milioni

La chiusura del Ponte di Brivio (qui gli approfondimenti) è stata ufficialmente programmata per il prossimo 4 maggio 2026. L’aggiornamento è giunto nel pomeriggio di martedì 17 febbraio 2026, comunicato direttamente dal primo cittadino di Brivio, Federico Airoldi. Attraverso un messaggio diffuso sui canali social, racconta Primalecco, il sindaco ha reso nota una comunicazione ricevuta dall’Ufficio Tecnico comunale, inviata dal Responsabile Unico del Procedimento di Anas. Ricordiamo che i lavori dureranno 15 mesi e prevedono un maxi investimento da 14 milioni di euro.

Questa notizia segue di poche ore il secondo incontro di coordinamento tra le Province e i rappresentanti del trasporto pubblico locale. Il tavolo tecnico, a cui ha preso parte anche l’Amministrazione briviese, era focalizzato sulla pianificazione dei trasporti straordinari necessari per fronteggiare l’imminente cantiere.

Dettagli tecnici e viabilità alternativa

Il sindaco Federico Airoldi ha fornito precisazioni puntuali in merito alle decisioni prese con l’ente gestore della strada: “A seguito dei contatti con ANAS nella persona del responsabile del progetto di ristrutturazione di Ponte di Brivio, Ing. Buonamico, sono state definite le modalità di cantierizzazione e la data di chiusura al traffico”.

Per quanto concerne la circolazione locale, l’assetto subirà modifiche mirate per ridurre l’impatto sui residenti. Come spiegato da Federico Airoldi: “La via Garibaldi (collegamento tra via Volta ed il Ponte, per chi proviene da Imbersago, ndr) resterà aperta al traffico, in particolare, verrà mantenuta la scolta a destra per il traffico in uscita da Brivio e verrà realizzata la svolta a sinistra per il traffico proveniente dalla via Garibaldi e diretto verso il centro di Brivio con la rimozione di parte dei cordoli esistenti (spartitraffico) sulla piattaforma stradale. Via Volta, a senso unico in discesa, resterà accessibile ai residenti come nello stato attuale”.

Tempistiche del cantiere e trasporto pubblico

La data cruciale per l’inizio dell’interdizione totale al transito è dunque fissata per l’inizio del mese di maggio. “Il programma dei lavori, così come definito, prevede la chiusura al traffico a partire da lunedì 4 maggio 2026. Stiamo valutando anche tutte le opzioni per le modifiche sul trasporto pubblico locale che saranno rese note nei prossimi giorni” ha dichiarato il sindaco.

Tuttavia, la decisione sta sollevando diverse riflessioni tra gli amministratori locali e la cittadinanza. Il nodo principale riguarda la concomitanza con le attività didattiche, poiché nel mese di maggio le scuole saranno ancora pienamente operative. Negli ambienti comunali si sta facendo strada l’ipotesi di richiedere un ulteriore slittamento: l’obiettivo sarebbe posticipare la chiusura direttamente a giugno, permettendo così la conclusione dell’anno scolastico e minimizzando i disagi logistici per gli studenti e il sistema dei trasporti.