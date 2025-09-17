Como, 40mila euro per aprire negozi di alimentari nelle frazioni o nei piccoli paesi

Regione Lombardia ha stanziato un importante fondo per sostenere l’apertura di nuovi negozi di alimentari nei piccoli Comuni e nelle frazioni. L’iniziativa, che offre un contributo a fondo perduto fino a 40mila, punta a favorire l’imprenditoria locale e a combattere lo spopolamento in aree con una popolazione inferiore a 3mila abitanti o in frazioni sprovviste di tali attività.

Il bando, denominato “Nuova impresa – piccoli Comuni e Frazioni”, ha preso il via martedì 16 settembre alle ore 10. La somma complessiva messa a disposizione da Palazzo Lombardia è pari a 5 milioni e 560 mila euro. Le domande potranno essere presentate fino al 13 novembre 2025, o fino a esaurimento dei fondi disponibil

Il provvedimento è stato promosso dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, in concerto con l’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori.

“Come Regione – ha sottolineato l’assessore Guidesi – diamo un aiuto concreto a chi vuole fare impresa nei piccoli paesi, mettendo a disposizione contributi per agevolare l’apertura di attività che hanno una valenza non solo economica ma anche sociale, rappresentando un presidio importante per le comunità rispetto alla necessità di arginare lo spopolamento”.

L’importanza del progetto è stata rimarcata anche dall’assessore Sertori: “Per i piccoli centri – ha detto – i negozi di alimentari sono fondamentali, soprattutto nelle realtà montane ma non solo, garantendo un servizio essenziale ai residenti e ai turisti. Anche con questa iniziativa vogliamo contribuire a invertire le dinamiche di abbandono dei territori”.