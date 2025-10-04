Como, FdI all’attacco: “Scuola e sport, binomio inscindibile per formare cittadini liberi e consapevoli. Rapinese fa il contrario, lo fermeremo”

“Scuola e sport, un binomio inscindibile per formare cittadini liberi e consapevoli. Rapinese fa il contrario, lo fermeremo”. Così fa sapere Fratelli d’Italia a margine dell’incontro, molto partecipato al Driver di Como “Scuola e Sport – Valori e Opportunità”, promosso da Fratelli d’Italia Como e moderato da Alessandro Nardone, coordinatore cittadino del partito.

All’evento sono intervenuti Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Stefano Molinari, Presidente provinciale di Fratelli d’Italia ed ex atleta azzurro, Anna Dotti, Consigliere regionale, Niki D’Angelo, Delegato provinciale CONI, Marcella Schisano, Fabrizio Quaglino, Elena Marzorati, Paola Conti (intervento letto da Rossana Canzani) e Mariarosaria Amalia Sgambelluri.

Hanno inoltre portato la loro testimonianza due giovani campioni di canottaggio Matilde Paoletti e Natan Sartor.

Evidenziano dal partito: “Da tutti gli interventi è emerso con chiarezza che il connubio tra scuola e sport deve essere sempre più incentivato attraverso misure concrete, come sta finalmente facendo il Governo guidato da Giorgia Meloni, perché è propedeutico a uno stile di vita sano, equilibrato e libero da qualsiasi forma di dipendenza”.

E ancora: “Proprio su questo tema, durante la serata, è stato ascoltato l’intervento che il Presidente Meloni ha pronunciato due giorni fa in occasione della Giornata per l’infanzia e l’adolescenza: parole profonde, che hanno ribadito la centralità dell’educazione, del merito e della responsabilità come strumenti di libertà personale e sociale. Giorgia Meloni ha sottolineato come la vera sfida del nostro tempo sia quella di offrire ai giovani modelli positivi e luoghi di crescita — dalle scuole alle palestre — capaci di sottrarli alla solitudine, all’apatia e alle nuove dipendenze digitali, restituendo loro fiducia nel futuro e consapevolezza del proprio valore. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con lo spirito dell’incontro e con l’impegno di Fratelli d’Italia nel sostenere le famiglie, gli educatori e il mondo sportivo. Peccato che a Como il Sindaco stia percorrendo la direzione opposta: chiudendo scuole e strutture sportive sta causando danni enormi al tessuto sociale della città, privando interi quartieri di punti di riferimento fondamentali per la crescita dei ragazzi e per la coesione della comunità”.

Come ribadito più volte da Stefano Molinari e Alessandro Nardone, Fratelli d’Italia “impedirà che questo disegno venga portato a termine, anche grazie al costante supporto del Sottosegretario Paola Frassinetti, come già avvenuto con la scuola di via Perti, salvata dalla chiusura grazie al lavoro congiunto del partito e delle famiglie. Il successo dell’incontro conferma il ruolo di Fratelli d’Italia come punto di riferimento politico e culturale per chi crede nei valori della libertà, della responsabilità e dell’impegno. Il partito continuerà a lavorare per una città che investa nei giovani, nella scuola e nello sport, perché da lì passa la costruzione di un futuro fondato sull’identità, sul merito e sulla crescita di cittadini liberi e consapevoli”.