Como, in trasferta dal Veneto per razziare i negozi di notte: fermato un 21enne

La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha arrestato in flagranza di reato per furto aggravato, un 21enne tunisino, irregolare sul territorio e con precedenti penali e di polizia alle spalle. L’uomo dagli accertamenti svolti, risulta avere dei trascorsi criminali accertati in Veneto, tra le province di Rovigo e Venezia.

Verso le 2.30 di questa notte, tramite il 112 NUE, la centrale operativa che gestisce l’impianto di allarme di un noto negozio di abbigliamento sportivo di via Plinio a Como, ha allertato la sala operativa della Questura segnalando un furto in atto, che stava avvenendo nello store di via Plinio.

La volante, intervenuta sul posto con velocità, ha così sorpreso il 21enne mentre usciva da una porta posta sul retro del magazzino, con in mano un registratore di cassa, appena rubato dal negozio, arrestandolo in flagranza di reato, nelle tasche aveva inoltre circa 600 euro in contanti.

I poliziotti, raggiunti immediatamente sul posto dal responsabile del negozio, hanno accertato inoltre, la mancanza di ulteriori due registratori di cassa, contenenti circa 600 euro – esattamente corrispondente alla somma di denaro detenuta dal 21enne al momento dell’arresto – e di alcuni capi di abbigliamento.

Brevi e precise ricognizioni nella zona delle altre volanti presenti sul territorio, hanno permesso di rinvenire, nei pressi di una panchina di piazza Cavour, alcuni capi di abbigliamento sportivo con le etichette del negozio ancora applicate per un valore complessivo di circa 700 euro, oggetti poi restituiti alla proprietà.

Il 21enne tunisino, in base alle dinamiche e ai suoi precedenti è stato arrestato per furto aggravato e condotto alla Casa Circondariale di Como