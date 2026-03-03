Lombardia, il nuovo terminal da 14 milioni rivoluziona la viabilità e cambia ogni cosa

Regione Lombardia ha confermato l’interesse istituzionale per il progetto relativo al nuovo hub di interscambio tra i servizi del trasporto pubblico locale e la stazione ferroviaria di Melegnano. L’annuncio è giunto a margine di un incontro svoltosi a Palazzo Lombardia tra l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, il sindaco di Melegnano, Vito Bellomo, l’assessore comunale alla viabilità e trasporti, Cristiano Vailati, e i tecnici dell’Agenzia Tpl di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia.

L’iniziativa, presentata dall’amministrazione comunale, prevede un investimento stimato di 14 milioni di euro per integrare il servizio su gomma con il sistema ferroviario. “A breve convocherò i tecnici e dirigenti di Rfi per avviare un percorso condiviso e verificare la fattibilità di una serie di interventi infrastrutturali fondamentali per rendere l’opera funzionale e strategica per tutto il territorio”, ha dichiarato l’assessore Franco Lucente.

Analisi della fattibilità e potenziamento dell’intermodalità

Il progetto si inserisce in un quadro di investimenti regionali sulla tratta Milano-Piacenza e sulle linee che servono il lodigiano e il Sud Est Milanese. Attualmente, la combinazione tra la linea S1 (Saronno-Milano Passante-Lodi) e la S12 (Melegnano-Milano Passante) garantisce una frequenza di un treno ogni quindici minuti.

Secondo l’assessore Franco Lucente, “ogni progetto che porta al miglioramento del servizio di trasporto, con evidenti benefici per gli utenti, merita di essere analizzato con attenzione”. Il nuovo hub è considerato un asset per migliaia di pendolari che quotidianamente raggiungono il capoluogo per ragioni di studio o lavoro, sfruttando l’intermodalità tra ferro e gomma.

Visione strategica per il sud-est milanese

Oltre al potenziamento dei trasporti, l’intervento mira alla riqualificazione urbana di un’area chiave per il comune di Melegnano. Il sindaco Vito Bellomo ha sottolineato come il polo sia “strategico per tutto il Sud-Est di Milano e per la Città metropolitana, così da potenziare e migliorare il servizio per cittadini e pendolari”.

Il primo cittadino ha inoltre espresso soddisfazione per la disponibilità della Regione: “ringrazio l’assessore Franco Lucente per l’apertura alla nostra iniziativa, a dimostrazione del forte interesse verso una mobilità sempre più interconnessa”.