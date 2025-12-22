Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Il supermercato nato a Como spegne un’insegna fuori Lombardia: chi arriva e il futuro dei dipendenti

  • 13:32

Prosegue il piano di riassetto della rete dei supermercati Bennet, la storica catena nata a Como a metà degli anni ’60 e diventata operatore tra i leader della grande distribuzione. Mentre il brand si prepara a celebrare i suoi 60 anni di attività nel 2025, arrivano importanti novità per la rete vendita del Nord Italia.

Come riportato da La Provincia di Biella, lo storico punto vendita situato in via Pietro Torrione chiuderà i battenti nel mese di gennaio 2024, segnando la fine di un’era durata trent’anni.

Bennet Biella lascia il posto a Mercatò: cosa cambia

Dopo circa tre decenni, il supermercato di via Torrione cambia pelle. La notizia è ormai ufficiale: dall’inizio di gennaio, le iconiche insegne rosse Bennet verranno sostituite da quelle rosse e blu del marchio Mercatò.

Sicurezza occupazionale per i dipendenti

Sebbene non siano state rese note le motivazioni ufficiali dietro questa operazione commerciale, c’è una rassicurazione importante sul fronte del lavoro: tutti i dipendenti saranno riassorbiti dalla nuova gestione. Si prospetta quindi un passaggio di consegne indolore per il personale impiegato nella struttura biellese.

Chi è Mercatò: l’ascesa del Gruppo Dimar in Piemonte

Il marchio lombardo fondato dalla famiglia Ratti cede il passo a una realtà profondamente radicata nel territorio piemontese. I supermercati Mercatò appartengono infatti al Gruppo Dimar, la cui storia imprenditoriale è in costante crescita:

  • 1978: Apertura del primo Maxisconto.

  • 1996: Lancio del brand Famila in Piemonte e Liguria.

  • 2007: Inaugurazione del primo punto vendita Mercatò a Torino.

Valori e filosofia del brand Mercatò

Il brand Mercatò nasce per rispondere a esigenze commerciali specifiche, puntando su tre pilastri fondamentali:

  1. Qualità e Convenienza: Un mix competitivo per la spesa quotidiana.

  2. Legame con il Territorio: Valorizzazione dei prodotti locali.

  3. Capillarità: Presenza strategica nelle province di Torino, Imperia, Vercelli e, a breve, anche Biella.

In sintesi, l’arrivo di Mercatò a Biella rappresenta l’ulteriore espansione del Gruppo Dimar, capace di evolversi nel mercato del Nord-Ovest combinando tradizione distributiva e prezzi competitivi attraverso i format Mercatò e i più piccoli Mercatò Local.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
