Le 15 aziende in Lombardia dove la parità è reale e gli stipendi sono uguali per tutti e tutte: i premi

“La parità come opportunità” è stato il tema centrale dell’edizione 2025 del Premio “Parità Vincente”, un’iniziativa di grande rilevanza promossa dal Consiglio per le Pari Opportunità che mira a costruire una società dove le donne godano di pari opportunità di genere, equità salariale e possibilità di avanzamento professionale senza discriminazioni.

L’evento, svoltosi presso l’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, ha voluto valorizzare e premiare le aziende e le associazioni di categoria lombarde che si sono distinte nell’implementazione di azioni e misure utili ad agevolare il superamento della disparità di genere in Italia, un Paese che, secondo il Global Gender Gap Report 2023, si colloca al 79° posto nel mondo.

Valorizzare le Best Practices per la parità di genere in Lombardia

Complessivamente sono state 5 le realtà premiate nelle varie categorie, a cui si sono aggiunti 5 premi per il “progetto intergenerazionalità” e 5 menzioni speciali. Le realtà vincitrici provengono dai territori di Milano, Bergamo e Brescia e hanno adottato best practices innovative e concrete.

Tra le misure adottate spiccano:

Flessibilità e Smartworking .

Supporto attivo alla genitorialità e alla conciliazione lavoro-famiglia .

Reverse mentoring per lo scambio di competenze intergenerazionali.

Politiche di assunzione mirate per laureate STEM (Science, Technology, Engineering).

Azioni concrete per diminuire il gender pay gap (divario retributivo di genere).

La Presidente del Consiglio Pari Opportunità, Luce Meola, ha sottolineato come la grande affluenza di candidature sia “segno di una Regione virtuosa composta da aziende che considerano la parità di genere non un obbligo, ma una scelta consapevole e vincente”. Le aziende premiate riceveranno un apposito bollino di qualità, diventando un modello positivo per tutto il territorio lombardo.

Nuove Iniziative: accordo e trasparenza retributiva

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per il lancio di due importanti novità che rafforzano l’impegno istituzionale:

Accordo con il CRICG: È stato siglato l’accordo per la promozione e lo sviluppo di iniziative congiunte tra il Consiglio per le Pari Opportunità e il Centro di Ricerca Interuniversitario “Culture di Genere” (CRICG), che riunisce tutte le Università milanesi e ha sede presso l’Università degli Studi di Milano. Un passo che, come commentato da Marilisa D’Amico (Coordinatrice CRICG), mira a rendere la parità di genere una “parità di fatto” e non solo di diritto. Tavolo “Parità Trasparente”: È stato presentato il nuovo tavolo istituzionale dedicato al recepimento della Direttiva UE sulla trasparenza retributiva. Al tavolo parteciperanno figure chiave come Luce Meola, Giulia Tossici e rappresentanti delle Associazioni più influenti del settore (Valore D, Assolombarda-Steamiamoci, ecc.).

Aziende vincitrici del Premio “Parità Vincente”

Categoria Premio “Parità Vincente” Azienda Vincitrice Sede Micro Imprese OPERARI SRL SB Milano Piccole Imprese WAY2GLOBAL SRL SB Milano Medie Imprese MARLEGNO SRL Calcinate (BG) Grandi Imprese ACQUE BRESCIANE SRL SB Rovato (BS) Terzo Settore BI SOLUTION SCS ONLUS Brescia

Premio per il miglior progetto di Intergenerazionalità

Le seguenti aziende sono state premiate per progetti specifici legati allo scambio di competenze e supporto intergenerazionale, un tema chiave per l’inclusione lavorativa.

EISAI SRL: Progetto Worldbuilding Lab di Ability Score.

IPSOS SRL: Progetto Ipsos Generation Program .

CARREFOUR ITALIA: Progetto di Reverse Mentoring intergenerazionale.

BIOGEN ITALIA SRL: Progetto Navigare la Menopausa .

MAZZA SPA SB (Brescia): Progetto Donne in Cantiere.

Progetti con Menzione Speciale (Qualità e Adesione al Bando)

Questi progetti hanno ricevuto una menzione speciale per la loro aderenza al tema della diversità e inclusione e rappresentano best practice aziendali.