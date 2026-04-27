Lombardia, cantiere da 14 milioni e chiude il ponte vitale per la circolazione. Tutte le alternative per superare il fiume

Dalle ore 2:00 di lunedì 4 maggio sarà chiuso al traffico per 15 mesi il ponte di Brivio, sul fiume Adda, lungo la strada statale 342 “Briantea” (tra il km 20,700 e il km 21,100). Il provvedimento è necessario per consentire l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura programmati da Anas e già preceduti, nelle scorse settimane, dalle attività di cantierizzazione.

La chiusura, che comporterà inevitabili impatti sulla circolazione, è indispensabile per consentire l’esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza dell’infrastruttura e degli utenti.

Il ponte ad arco a via inferiore, costruito tra il 1913 e il 1917, è lungo circa 130 metri e rappresenta un collegamento strategico tra le province di Lecco e Bergamo, attraversando il fiume Adda.

Anche in relazione all’età del ponte, sono state effettuate le verifiche tecniche approfondite previste dalla normativa nazionale di settore (Linee Guida Ponti), il cui esito ha evidenziato la necessità di lavori sulle parti strutturali e sulle membrature del manufatto.

L’intervento, per un investimento complessivo di 14 milioni di euro, consentirà non solo di ripristinare le condizioni di sicurezza, ma anche di migliorare significativamente le prestazioni dell’opera: al termine dei lavori, la portata passerà dalle attuali 7,5 tonnellate a 44 tonnellate, permettendo il ritorno a una piena operatività senza limitazioni ai sensi del Codice della Strada e l’incremento della vita utile.

Si tratta quindi di un importante intervento strutturale, che rappresenta un passaggio necessario per assicurare continuità e affidabilità nel lungo periodo a un’infrastruttura storica e strategica per il territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla tutela dell’ambiente fluviale, con lavorazioni progettate per ridurre al minimo l’impatto sul fiume Adda e sulle aree circostanti.

Il piano degli interventi e le fasi operative sono stati condivisi con gli Enti territoriali e le Autorità competenti, al fine di coordinare i percorsi alternativi e contenere per quanto possibile l’impatto sulla mobilità.

La riapertura del ponte è prevista entro l’estate del 2027, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. In parallelo all’esecuzione dei lavori ed in recepimento delle istanze degli enti locali in materia di miglioramento della mobilità dolce, Anas ha anche avviato la progettazione di una passerella ciclopedonale che sarà concepita in affiancamento al ponte esistente.

Percorsi alternativi:

Direzione Bergamo → Como: deviazione al km 19,050 della SS 342 sulla SS 639 (Corso Dante), quindi SP 74 e SP 72, con rientro al km 24,250 (Via Nazionale)

Direzione Como → Bergamo: deviazione al km 24,250 (Via Giuseppe Mazzini) lungo SP 72 e SP 74, quindi SS 639 e rientro al km 19,050

Traffico da SP 169 verso Como/Lecco: prosecuzione fino al km 19,050 e deviazione su SS 639, SP 74 e SP 72, con rientro al km 24,250.

Il traffico in direzione Bergamo potrà comunque proseguire lungo la SS 342 “Briantea”. Anas raccomanda agli utenti la massima prudenza alla guida, il rispetto della segnaletica e invita a programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni previste.