Lombardia, investimento milionario per la protezione da frane e esondazioni: 3 maxi opere nel Comasco

La giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, il nuovo Programma 2025-2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici, per un totale di oltre 24 milioni di euro, destinati a finanziare 50 opere strategiche in tutta la Lombardia. Gli interventi coinvolgeranno tutte le province e saranno cofinanziati, in alcuni casi, dagli enti locali (per 926.974 euro), portando così l’investimento complessivo a circa 24,2 milioni di euro.

“Con questo importante stanziamento – dichiara l’assessore Gianluca Comazzi – Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto e strategico a tutela del territorio. Le recenti ondate di maltempo che hanno colpito la nostra regione dimostrano ancora una volta quanto sia fondamentale investire nella difesa del suolo. Messa in sicurezza, prevenzione e manutenzione non sono più opzioni, ma una priorità politica e amministrativa, su cui intendiamo continuare a lavorare con determinazione e visione di lungo periodo”.

Il nuovo piano prevede opere che spaziano dalla sistemazione dei versanti in frana alla messa in sicurezza di corsi d’acqua, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico e tutelare l’incolumità dei cittadini e le infrastrutture. Ogni intervento sarà gestito in sinergia con gli enti territoriali attraverso un aggiornato schema tecnico-amministrativo per il monitoraggio e la trasparenza delle attività.

Suddivisione per province

Como (totale 1,7 milioni di euro)

Albavilla: Messa in sicurezza Roggia Molinara – 500.000 €

Lurate Caccivio: Riqualificazione ambientale torrente Lura – 750.000 €

Vercana: Consolidamento versanti e opere idrauliche – 450.000,00 €

Bergamo: totale 5,4 milioni di euro

Carona: Interventi di mitigazione del rischio di caduta massi sull’abitato in località Prato Magro – 450.000 € (cofinanziamento: 50.000 €)

Cerete: Regimazione idraulica del Torrente Borlezza – 500.000 €

Clusone: Regimazione idraulica del Torrente Flesc lungo la via Valle Flesc – 200.000 €

Parre: Consolidamento muro di sostegno in sponda destra del Fiume Serio – 1.000.000 €

Pradalunga: Consolidamento sponda sinistra Fiume Serio, a monte della passerella Honegger – 150.000 €

Ranica: Messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore – 850.270 € (cofinanziamento: 94.474 €)

San Pellegrino Terme: Sistemazione spondale e ripristino versante in frana nella valle dei Molini – 1.039.500 € (cofinanziamento: 115.500 €)

Sant’Omobono Terme: Messa in sicurezza del versante in corrispondenza della viabilità di collegamento alla località Selino Alto – 450.000 € (cofinanziamento: 50.000 €)

Torre Boldone: Mitigazione del dissesto idrogeologico in località Fenile – 75.000 €

Valbrembilla: Messa in sicurezza del versante in località Caramondi – 405.000 € (cofinanziamento: 45.000 €)

Brescia (totale 4,1 milioni di euro)

Breno: Ripristino e adeguamento affluenti del torrente Caffaro – 560.000,00 €

Castelmella – Torbole Casaglia: Sistemazione idraulica dei torrenti Gandovere e Mandolossa – 200.000 €

Incudine: Mitigazione rischio idrogeologico e tutela biodiversità fiume Oglio – 498.000 €

Limone del Garda: Messa in sicurezza Canalone in località Panorama – 500.000 €

Lodrino: Sistemazione frana in Valle Duppo – 100.000 €

Gussago: Manutenzione straordinaria torrente La Canale – 163.317 €

Malonno: Sistemazione versante in frana a monte dell’abitato di Lava – 500.000 €

Ossimo: Messa in sicurezza versante in frana lungo la strada per Lozio – 520.000 €

Puegnago: Regimazione acque in area laghi di Sovenigo – 74.766 €

Villanuova sul Clisi: Sistemazione dissesto in località Bondone – 555.846 €

Vione: Messa in sicurezza versante in frana lungo strada comunale – 455.000 €

Cremona (totale 204mila euro)

Corte de’ Frati: Manutenzione straordinaria sponda fiume Oglio – 203.803 €

Lecco (totale 3,5 milioni di euro)

Ballabio: Mitigazione rischio caduta massi da Monte Due Mani – 280.000 €

Lomagna: Risezionamento torrente Molgoretta – 740.000 €

Missaglia: Risezionamento alveo del torrente Lavandaia – 700.000 €

Monte Marenzo: Messa in sicurezza idrogeologica in località Ravanaro – 200.000 €

Olginate: Messa in sicurezza alveo torrente Greghentino – 515.000 €

Santa Maria Hoè: Mitigazione rischio idraulico in via del Ponte – 335.000 €

Sueglio: Regimazione acque a monte di Sommafiume – 200.000 €

Valvarrone: Mitigazione rischio frana in località Bondo – 530.000 €

Lodi (totale 350mila euro)

Lodi: Messa in sicurezza tratto terminale del Cavo Roggione – 350.000 €

Mantova (totale 575mila euro)

Asola: Ripristino argine in froldo torrente Branchello – fiume Chiese – 275.000 €

San Giorgio Bigarello: Manutenzione spondale canale Acque Alte – 300.000 €

Milano (totale 4,3 milioni di euro)

Cassano d’Adda: Messa in sicurezza traversa San Bernardino sul canale Muzza – 2.025.000 € (cofinanziamento: 225.000 €)

Masate: Drenaggio acque meteoriche da via della Fonda al rio Vallone – 1.720.000 €

Senago: Mitigazione rischio esondazione torrente Cisnara – 300.000 €

Pavia (totale 1 milione di euro)

Arena Po: Sistemazione idraulica del torrente Bardoneggia – 200.000 €

Bressana Bottarone: Sistemazione idraulica del torrente Coppa – 300.000 €

Golferenzo: Regimazione idraulica e stabilizzazione movimento franoso sottostante al Centro Polifunzionale – 200.000 €

Pietra de’ Giorgi: Consolidamento versante in frazione Fitti – 180.000 €

Varzi: Manutenzione ponte Reponte Superiore – 200.000 €

Sondrio (totale 1,6 milioni di euro)

Lovero: Mitigazione colata detritica e alluvionale in Valle Grande – 1.125.000 € (cofinanziamento: 125.000 €)

Morbegno: Messa in sicurezza versante in località Case Ciocca, frazione Paniga – 288.000 € (cofinanziamento: 32.000 €)

Varese (totale 1,3 milione di euro)

Barasso: Mitigazione dissesto lungo il torrente Boschetti – 150.000 €

Cassano Valcuvia: Messa in sicurezza dissesto via Campi Lunghi – 70.000 €

Maccagno con Pino e Veddasca: Mitigazione rischio frana abitato di Armio – 700.000 €

Gavirate: Manutenzione straordinaria e regimazione reticolo idrico – 200.000 € (cofinanziamento: 190.000 €)