Investimento multimilionario per il lago di Como: il borgo amatissimo rinasce, la villa diventa come il romanzo famoso nel mondo e gli altri progetti

Sono quattro le iniziative selezionate come Progetti Emblematici per la provincia di Lecco da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Si tratta di interventi caratterizzati da un alto valore sociale, culturale e scientifico, per i quali è stato stanziato un finanziamento complessivo di 8 milioni di euro: 5 milioni di euro provengono dalle risorse di Fondazione Cariplo, mentre gli altri 3 milioni di euro sono stati messi a disposizione da Regione Lombardia.

Questi interventi mirano a valorizzare le potenzialità locali, promuovendo il benessere e lo sviluppo attraverso una strategia condivisa che vede protagonista una rete diversificata di enti del territorio.

Villa sacro cuore: un polo per la rigenerazione del borgo di Civate

Il progetto denominato “VSC – Villa Sacro Cuore: Spazi di Vita. La rinascita di un bene storico come volano per la riqualificazione del borgo storico” è promosso dal Comune di Civate. L’obiettivo principale è la trasformazione della villa, attualmente inutilizzata, in una “Porta del Territorio” destinata alla valorizzazione turistica, culturale e sociale.

L’intervento prevede il recupero strutturale dell’immobile per creare spazi multifunzionali dedicati a eventi, servizi per la comunità e ospitalità, ponendo un accento particolare sulla coesione sociale e sull’invecchiamento attivo. Il piano d’azione si sviluppa lungo tre direttrici: l’attivazione della comunità locale, l’attrazione dei flussi turistici e la definizione di un modello gestionale che sia al contempo innovativo e sostenibile. Il contributo assegnato è di 1.500.000 euro.

Lu.C.I.A.: l’innovazione del patrimonio manzoniano tra cultura e apprendimento

Il Comune di Lecco è il capofila della proposta “Lu.C.I.A. Luoghi Cultura Innovazione Apprendimento”, un’iniziativa che intende utilizzare il patrimonio legato ad Alessandro Manzoni come leva per lo sviluppo educativo e turistico. Il progetto vuole creare un ecosistema integrato capace di connettere operatori, comunità e luoghi storici.

Attraverso l’uso di tecnologie digitali, arti performative contemporanee e il coinvolgimento diretto dei giovani, si punta a innovare le modalità di fruizione culturale. Sono previsti interventi specifici su Villa Manzoni e sugli itinerari manzoniani, oltre alla creazione di un biglietto unico e all’organizzazione di rassegne artistiche. L’intento è trasformare il celebre romanzo in un’esperienza inclusiva e viva. Il contributo previsto è di 1.800.000 euro.

Scuola e società: l’alleanza per il futuro dei giovani in Brianza

La Provincia di Lecco promuove il progetto “Dalla società alla scuola, dalla scuola alla società: istituzioni, scuole e imprese insieme per generare valore condiviso”. L’iniziativa si concentra sulla Brianza lecchese con l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica e risolvere il disallineamento tra i percorsi di studio e le necessità delle imprese.

Il piano prevede l’allestimento di nuovi laboratori per l’indirizzo tecnico in meccanica, meccatronica ed energia presso l’IIS “Francesco Viganò”, oltre all’attivazione di percorsi formativi non formali. Si mira a costruire un hub di istruzione permanente in sinergia con il tessuto produttivo locale per favorire l’inserimento lavorativo consapevole dei giovani. Il contributo stanziato è di 1.800.000 euro.

Insieme: sport e tecnologia per la salute e l’inclusione sociale

UniverLecco guida il progetto “INSIEME – INnovazione per la Salute e l’Inclusione socialE in MovimEnto”, volto a promuovere stili di vita attivi nel comune di Lecco. L’iniziativa contrasta la sedentarietà e favorisce il benessere psicofisico attraverso la creazione di un ecosistema sportivo accessibile a persone di ogni fascia d’età e condizione sociale, con un focus su adolescenti, bambini e soggetti fragili.

L’approccio prevede l’utilizzo di tecnologie innovative e il coinvolgimento di scuole e caregiver per abbattere barriere economiche e fisiche. Il progetto punta a sperimentare strategie di inclusione che siano sostenibili nel lungo periodo. Il contributo assegnato, il più elevato tra i quattro, è di 2.900.000 euro.

Le dichiarazioni delle istituzioni e dei partner

Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha commentato l’operazione sottolineando l’importanza del modello di collaborazione con Fondazione Cariplo: “Anche per i Progetti Emblematici della provincia di Lecco abbiamo consolidato un modello di eccellenza che, grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, permette al territorio di realizzare idee e progetti indispensabili per la propria vitalità economica e sociale. In questo caso, abbiamo voluto puntare sulla valorizzazione e sul potenziamento dell’attrattività turistica e dell’offerta culturale, in uno dei contesti più iconici e ricchi di storia dell’intera Lombardia, ma anche sullo sviluppo delle competenze e sulla formazione di personale altamente qualificato da mettere a disposizione delle imprese per vincere la sfida della competitività. Innovazione e sostenibilità sono i driver di questa iniziativa che, siamo certi, darà ulteriore impulso a nuove sinergie positive tra istituzioni, cittadini e imprese”.

Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, ha posto l’accento sulle sfide demografiche e sociali: “Abbiamo di fronte problemi complessi: dall’inverno demografico, con una popolazione anziana e pochi bambini e giovani, all’aumento delle disuguaglianze tra le cui motivazioni c’è anche la povertà educativa dei bambini: quelli che non hanno opportunità formative fin da piccoli, restano indietro, lo dicono ormai studi affermati. E questo crea una spaccatura che ha ripercussioni sul futuro. I Progetti Emblematici del Lecchese sono un segnale importante che va nella direzione del contrasto a questi fenomeni, mettendo al centro anziani e giovani, pensando alla cura dei primi e al futuro dei secondi; e puntando sulla cultura come motore di sviluppo per il territorio. La cultura è un potente antidoto contro la povertà educativa e Lecco, con il Manzoni, dispone di un potenziale unico. Creeremo occasioni di benessere per le persone, con l’attenzione all’inclusione dei più fragili”.

Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, ha aggiunto: “In provincia di Lecco sono 4 i progetti emblematici finanziati attraverso l’ormai consolidata collaborazione tra Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. 8 i milioni messi a disposizione, di cui 3 di Regione che hanno come obiettivo il miglioramento del contesto sociale, con attenzione particolare verso gli anziani e i giovani. Altro aspetto sul quale ci si concentra è il contesto culturale, base essenziale per la crescita individuale e quindi la vita comune e sociale. I progetti emblematici hanno dimostrato nel tempo di avere efficacia rispetto le finalità che insieme ci siamo dati. Continueremo su questa strada”.

Infine, Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese, ha concluso: “Il Bando Progetti Emblematici rappresenta un’importante opportunità per il territorio lecchese. Quattro progetti che toccano la salute e il benessere quindi l’inclusione sociale, i luoghi e la cultura manzoniana, gli spazi di vita rigenerati, la società che dialoga con la scuola e viceversa. Ora i progetti entrano nel vivo e si presentano al territorio grazie a Fondazione Cariplo e a Regione Lombardia”.