In Lombardia il Natale è top e stellato con i segreti dei super classici: risotto giallo, salame, gallina bollita e polenta. I consigli dello chef amatissimo (Video)

Si avvicina il Natale e gli immancabili pranzi e cene con la famiglia. In Lombardia il protagonista assoluto è il classico risotto giallo (allo zafferano) interpretato con una ricetta per i giorni delle feste che prevede l’utilizzo di un salame cotto proveniente dall’Oltrepò Pavese (a crudo) e alcuni accorgimenti nella preparazione in grado di renderlo unico e memorabile.

I suggerimenti arrivano da Alessandro Negrini, chef stellato originario di Caspoggio e uno dei tre titolari del celebre ristorante che fu di Aimo e Nadia, nomi iconici della cucina milanese, lombarda e internazionale. Adesso si chiama ‘Il luogo’ e occupa gli stessi spazi che hanno reso celebri i coniugi fondatori. La figlia Stefania Moroni, insieme a Fabio Pisani, l’altro chef patron del locale, ne gestisce le attività.

E’ stato scelto in quanto partner, insieme a Regione Lombardia, del Premio Aimo e Nadia per i giovani 2026, il progetto educativo che coinvolge 11 istituti e centri di formazione lombardi. I vincitori accederanno a un percorso formativo retribuito di 6 mesi, comprensivo di vitto e alloggio, seguito da altri 6 mesi di contratto nelle realtà del Gruppo Aimo e Nadia.

In onore all’antispreco e alla sostenibilità, poi, la gallina utilizzata per il brodo con cui è stato preparato il risotto, può diventare un ottimo secondo piatto grazie a una personalissima rivisitazione dello chef: su una base di polenta realizzata con grano saraceno e formaggio casera, alcune parti della gallina vengono passate in padella con burro e aromi e poi impiattate con guarnizione di mostarda del melone mantovano e marmellata di arance e cannella per dare un gusto natalizio.

La procedura per realizzare questi piatti è disponibile nel video in cui Alessandro Negrini spiega la preparazione passo dopo passo.

Sapori lombardi che meritano un posto speciale sulle tavole di chi non vuole rinunciare alla tradizione ma è aperto anche a qualche piccola variazione che ne impreziosisce il gusto.