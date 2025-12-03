Da 200 anni sono le imperatrici del Lago di Como: il magnifico calendario celebra le imbarcazioni uniche al mondo

Il bicentenario del varo del primo battello è l’occasione per dedicare alle imbarcazioni caratteristiche del Lario il quinto calendario da collezione dell’associazione Sentiero dei Sogni, allargando lo sguardo dai piroscafi alle altre tipologie di natanti tipici. Va ricordato, infatti, che l’utilizzo del lago come via d’acqua ha una storia ben più antica, cominciata oltre duemila anni fa (nel 59 a.C.) con i 500 coloni greco-siculi ivi tradotti da Giulio Cesare. Come sempre il tema viene affrontato attraverso le opere d’arte, senza dimenticare la letteratura (si pensi al tradizionale “batèll”, ribattezzato “Lucia” dopo il successo de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni).

Tredici riproduzioni di quadri, litografie e cartoline illustrate, realizzati tra l’inizio dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, sono lo spunto per approfondire le imbarcazioni che hanno fatto la storia del Lario: dai comballi alle gondole (lariane e veneziane, ma prodotte a Carate Urio), dalle barche dei pescatori ai primi piroscafi a vapore.

Una copia del calendario viene regalata a chi si associa o rinnova la tessera di Sentiero dei Sogni entro il 14 dicembre, quando alle 10 del mattino si terrà il tradizionale incontro di fine anno organizzato da Sentiero dei Sogni in Sala Bianca con la premiazione del concorso fotografico Wiki Loves Lake Como (info e iscrizioni qui: https://wikilovescomo.eventbrite.it).

Il calendario “Navigare il Lago di Como” si può acquistare, con una donazione di 10 euro che verrà reinvestita nel Lake Como Walking Festival del prossimo anno dedicato proprio a “Barche e navette”, anche nelle seguenti librerie ed edicole: Libreria Plinio il Vecchio a Como (via Vitani 14), La Libreria del Ragionier Bianchi a Como (viale Lecco 29), Edicola Fiaschi di Como (piazza Cacciatori delle Alpi), Cartoleria Emmeci a Tremezzina loc. Lenno, Libreria Torriani di Canzo, Caffetteria Emily di Grandola ed Uniti.

“Memorabile fu il 16 agosto del 1826, giorno in cui il piroscafo “Lario” cominciò a solcare le acque del Lago di Como”, scrive nella nota introduttiva al calendario Pietro Berra, presidente di Sentiero dei Sogni. “Segnò l’inizio del servizio regolare di navigazione che prosegue ancora oggi. La prima concessionaria fu la “Società Privilegiata per l’impresa de battelli a vapore nel regno Lombardo -Veneto”, con sede a Milano, cui si affiancò nel 1843 la “Società Lariana di navigazione a vapore”, che invece era tutta comasca e dal 1846 rimase l’unica sulla piazza. Nel 1872, però, nacque nel capoluogo lombardo una temibile concorrente, la “Società Italiana per la navigazione a vapore”, che mise a sua volta in acqua quattro grandi piroscafi, creando un eccesso di offerta, poi risolto con la fusione tra le due aziende, da cui nacquero le “Società Riunite per la navigazione a vapore sul Lago di Como”. Nel 1953 subentrerà la Gestione governativa, ovvero la Navigazione Laghi tuttora “al timone””.