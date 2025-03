Un bonus di 700 euro a tutti i 1074 dipendenti: il premio dell’azienda comasca da 200 milioni di fatturato

Quasi 200 milioni di fatturato, oltre mille dipendenti, 90 anni di storia. E ora, l’azienda comasca Saati, multinazionale con radici storiche in provincia e nella sede di Appiano Gentile nello specifico, presieduta dall’imprenditore Alberto Novarese, che sviluppa, produce e commercializza tessuti tecnici altamente avanzati e prodotti chimici per uso industriale, ha deciso anche di premiare coloro che hanno contribuito all’affermazione globale dei suoi prodotti: i lavoratori, che riceveranno un bonus di 700 euro a testa. A darne notizia, nell’edizione di oggi, il Giornale di Olgiate.

Il premio di 700 euro ai dipendenti, ovviamente, è legato al ‘compleanno’ dell’azienda, nata nel 1935 e dunque giunta – in grandissima salute – al suo 90esimo anno di vita. A ricevere il bonus sono stati i suoi oltre 1000 dipendenti – per la precisione 1.074 – dislocati in tutte le 17 succursali sparse per il mondo.

Tra l’altro, soltanto lo scorso 16 gennaio Saati era stata inserita tra le 151 imprese nazionali capaci di ottenere la Certificazione Top Employers Italia 2025 rilasciata da Top Employers Istitute, l’ente certificatore globale che analizza le imprese che raggiungono e soddisfano gli standard richiesti dalla Hr Best Practices Survey osservando diverse macro aree in ambito Hr.

Da inizio anno, invece, l’azienda celebra i 90 anni di successi e lo scorso febbraio aveva diffuso il messaggio che vedete sotto.

Fili tessuti, polimeri mescolati, idee nate e trasformate in realtà. Dal 1935 ad oggi, SAATI ha attraversato il mondo, superato sfide e scritto la sua storia fatta di innovazione e persone.

Questi 90 anni ci hanno regalato incontri indimenticabili, viaggi che ci hanno ispirato, prove che ci hanno resi più forti. Ma soprattutto, ci hanno dato una squadra straordinaria che ogni giorno contribuisce al successo di SAATI.

Oggi vogliamo festeggiare insieme a voi: colleghi, ex colleghi, clienti e partner!

Il passato ci ha portati fin qui, il futuro è tutto da scrivere.