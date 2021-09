Villa Erba riparte con l’alleanza economica Italia-Germania e gli interventi di Merkel e Draghi

Saranno due videointerventi della Cancelleria tedesca Angela Merkel e del presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ad aprire la XV edizione del Forum Economico Italo-Tedesco della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) che avrà luogo martedì 14 settembre, a partire dalle 14, nel padiglione centrale di Villa Erba.

Il Forum Economico si focalizza sulle dinamiche della ripartenza di Italia e Germania e dei loro rapporti economici, soprattutto nel contesto dell’economia europea. Tra i temi affrontati, digitalizzazione e sostenibilità avranno un ruolo centrale, data la loro importanza strategica nel quadro attuale, tanto in ottica di ripresa dalla pandemia quanto di transizione ecologica e innovazione.

Nel corso dell’incontro verranno inoltre presentate le evidenze dello studio realizzato da AHK Italien in collaborazione con Porsche Consulting e dedicato alle sfide percepite dalle aziende per un’economia sostenibile e digitale.

Ad aprire i lavori, insieme all’intervento della Presidente AHK Italien Monica Poggio, AD di Bayer Italia, saranno i videomessaggi della Cancelliera tedesca Angela Merkel e del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

L’evento ospiterà infine una tavola rotonda con Alberto Bombassei (Presidente Brembo), Lodovico Bussolati (CEO SDF) e Laura Rocchitelli (Presidente e CEO Elettrotecnica Rold).

“E’ per noi motivo di orgoglio oltre che un grande onore ospitare un evento in presenza di tale portata in un momento storico non semplice come quello che stiamo ancora vivendo e ringrazio la Camera di Commercio Italo-Germanica per aver scelto Villa Erba – dichiara Piero Bonasegale, Direttore di Villa Erba – La nostra struttura e il nostro staff è pronto e preparato nell’accogliere in sicurezza eventi di qualsiasi natura (meetings, fiere, congressi, eventi privati) nel rispetto scrupoloso dei protocolli sanitari richiesti. La conformazione architettonica del nostro compendio, così come la possibilità di utilizzo di ampi spazi all’aperto è garanzia assoluta di distanzionamento sociale e di tutela della salute dei nostri ospiti, senza limitare il fascino e il glamour dell’esperienza”.