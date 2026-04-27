Como, questa sera in consiglio comunale la mozione di sfiducia per l’assessore Bodero Maccabeo

Lo scorso 2 aprile il aveva annunciato la mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore a Verde Parchi e Giardini Chiara Bodero Maccabeo.

Diversi i motivi elencati a sostegno del documento e tra questi la recentissima vicenda che ha visto protagonista il marito dell’assessore, Diego Antinolo, autore degli ormai celeberrimi video in cui promuoveva la vendita del Politeama e della ex Baden Powell di proprietà pubblica: qui le cronache.

Gli argomenti a sostegno della mozione sono stati elencati in punti:

1 La disastrosa gestione dell’appalto per la riqualificazione dei giardini a lago, che doveva essere quotidianamente monitorata dall’assessore dalla tenda che il sindaco aveva annunciato sarebbe stata piantata nel cantiere; appalto che ha sofferto prima la sostituzione dell’impresa e poi due rinvii per il termine dei lavori dei quali ancora non si vede la fine.

2 La totale assenza nella programmazione, nella gestione e nel reperimento delle risorse per l’intervento di ripristino del Monte Goj, porzione del Parco Spina Verde di cui fa parte anche il Comune di Como, colpito pesantemente dagli eventi meteorologici del 2023 e che solo per l’intervento di Regione Lombardia sarà possibile effettuare.

3 L’ostinazione, con la presentazione di ben due ricorsi ai giudici amministrativi, con il quale si insiste nell’opporsi alle legittime attese dei cittadini, confermate dalla Soprintendenza, sul mantenimento dei ciliegi di Via XX Settembre.

4 Il taglio dei ciliegi di Viale Marconi ai Giardini a Lago senza che fosse approvata la variante.

5 La cura non adeguata nei giardini pubblici dei quartieri della città.

Ebbene il documento planerà nel consiglio comunale di questa sera, 27 aprile, e sarà votato con scrutinio segreto. L’assessore non ha mai commentato mentre il sindaco, ospite di Etv, aveva sottolineato come nessuno dei cinque punti elencati dal Partito Democratico potesse essere attribuibile a Bodero Maccabeo.