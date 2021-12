“Noi belli, anche le nostre donne. Voi unti, brutti, zecche vi fa schifo la f***”. Ecco Raj Ducci, responsabile di Fratelli d’Italia a Fino Mornasco

Di Raj Ducci, responsabile del circolo Fratelli d’Italia di Fino Mornasco, avevamo parlato giusto oggi quando abbiamo riportato la notizia del blitz dei militanti del suo partito alla mostra fotografica dedicata ai migranti in fase di allestimento nel parco della villa comunale (qui la cronaca).

E, sempre oggi, Ducci balza agli ‘onori’ della cronaca per un post pubblicato sul suo profilo Instagram (da poco più di mille follower, ma il risultato non cambia) capace di racchiudere in poche righe un mix di luoghi comuni, omofobia, misoginia e aggressività che sono quanto di più lontano da quello che dovrebbe rappresentare la politica, al di là di come la si pensi.

“Noi abbiamo un taglio decente. Voi vi fate i rasta; noi ci alleniamo, voi dormite in un centro sociale; noi lavoriamo, voi occupate i parchetti e i marciapiedi; noi vestiamo con rigore, voi vestite stracci che toccano per terra – si legge nel post in cui compare in bella vista il simbolo del partito – noi beviamo in compagnia, voi avete problemi di tossicodipendenza; noi studiamo, voi sbraitate slogan; noi siamo puliti, voi siete sporchi; noi siamo belli e lo sono anche le nostre donne; voi siete unti, brutti e vi fa schifo la figa. È questione di stile…e questo perché noi siamo uomini, voi siete zecche”.

Un incredibile confronto “noi Vs voi” a colpi di phon contro rasta, abiti contro “stracci che toccano per terra”, due birre in compagnia contro tossicodipendenza, pulizia contro sporcizia, belle donne (le “nostre donne”, ca va sans dire) contro orientamenti sessuali diversi.

“E’ questione di stile”, conclude Ducci.

Sì infatti, proprio di stile.

Il post di Ducci è finito anche su una delle pagine Fb più frequentate, Abolizione del Suffragio Universale: