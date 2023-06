Como e Lombardia, se la sanità fa flop ecco il sito (firmato Pd) per denunciare i disagi

Un sito (conlasalutenonsischerza.it) per denunciare la malagestione della sanità lombarda. Una piattaforma dove ci si può registrare, dopodiché si indica la provincia di appartenenza e si indica il disservizio sperimentato personalmente.A partire dai tempi di attesa, passando al tema della carenza di medici di base, alla scarsità di posti nelle Rsa, all’assistenza domiciliare inesistente.

A lanciare l’iniziativa è il Gruppo regionale del Pd che sta portando avanti una campagna per evidenziare le storture prodotte dalle riforme sanitarie volute dal centrodestra, e che culminerà nella presentazione di una legge di iniziativa popolare. “La nostra piattaforma, che è di fatto una mobilitazione, si chiama ‘con la salute non si scherza’ perché siamo molto preoccupati per lo stato in cui si trova la sanità lombarda. E d’altra parte proprio l’assessore Bertolaso ha parlato, in consiglio regionale, sollecitato da noi, di ‘anarchia’ – spiegano il capogruppo Pierfrancesco Majorino e il consigliere Samuele Astuti –. È una diagnosi che condividiamo, ma riteniamo anche che sia rimasta senza una risposta adeguata da parte della Giunta, che, anzi, è immobile”.