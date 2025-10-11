Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

,

Attualità, Solidarietà e Sociale

Como: 20mila interventi, mezzo milione di chilometri percorsi, 57mila ore di lavoro donate. Come sostenere questa straordinaria associazione

  • 19:47

Volti, storie, mani tese, chilometri percorsi e legami che si costruiscono giorno dopo giorno. Parte da qui la nuova campagna di raccolta fondi di Auser Como, intitolata “Ogni età conta – Tempo che cura, dono che vale”, un invito a sostenere concretamente le attività dell’associazione a favore di tutte le persone della provincia che vivono, per vari motivi, una condizione di difficoltà o solitudine, in particolare quelle anziane.

Dietro ogni servizio offerto – dall’accompagnamento verso i luoghi di cura alla compagnia telefonica, dai corsi di ballo all’assistenza scolastica – c’è il dono quotidiano di oltre 360 volontari, che con passione e discrezione si prendono cura degli altri. Persone comuni che mettono a disposizione tempo, competenze e umanità per costruire una comunità più giusta, solidale e inclusiva.

Donare il proprio tempo non è solo un gesto di generosità: è un atto di cittadinanza attiva. Ma per farlo servono anche risorse, mezzi, sedi, materiali. Ecco perché oggi chiediamo il sostegno di chi crede in un welfare più umano e partecipato.”

Perché donare

In provincia di Como, Auser garantisce ogni anno:

  • Oltre 20.000 interventi di aiuto alle persone fragili
  • Più di 500.000 km percorsi con 37 mezzi (oltre ai veicoli privati dei volontari)
  • Circa 57.000 ore donate, per un valore economico vicino a 1 milione di euro

Eppure, i bisogni crescono più in fretta delle risorse. Ecco perché ogni contributo è fondamentale per continuare a esserci. Ogni donazione sostiene non solo l’aiuto diretto, ma anche la costruzione di legami, la prevenzione della solitudine, l’invecchiamento attivo, la valorizzazione dei beni comuni, la tutela dell’ambiente e della legalità.

Storie che ispirano, volontari che cambiano il mondo

La campagna è accompagnata da testimonianze toccanti:

🔹 Gabriele, giovane avvocato che dona tempo e ascolto agli anziani
🔹 Franco, autista volontario e amico prezioso di Mario, malato raro
🔹 Amleto, 75 anni, che insegna balli popolari per abbattere le barriere tra generazioni
🔹 Patrizia, ex insegnante, che accompagna telefonicamente gli anziani soli
🔹 Le 5 volontarie di un comune montano del lago di Como, che ogni giorno aiutano Omar e Mayra a tornare a casa da scuola, superando una salita troppo faticosa da affrontare da soli

Ogni racconto è una testimonianza viva di cosa significhi davvero “Tempo che cura, dono che vale”.

Dona ora: il tuo aiuto fa la differenza

Online: bit.ly/SostieniAuser
 Bonifico bancario:
 IBAN: IT96U0843010900000000260290
Intestato a: Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
Causale: AUSER VOLONTARIATO COMO

Bollettino postale:
 Conto n. 21010269
Intestato a: Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
Causale: AUSER VOLONTARIATO COMO

È possibile donare anche tramite QR code presente sui materiali della campagna.

L’associazione

Auser Como è parte della rete nazionale Auser e coordina 13 sedi territoriali tra volontariato e promozione sociale. Collabora con Regione Lombardia, ATS, ASST, Comuni, Case della Comunità e Piani di Zona per costruire un welfare di comunità. Oggi conta quasi 4.000 soci attivi, che ogni giorno contribuiscono a rendere il territorio più inclusivo e accogliente.
Crediamo in una società dove ogni età conta, dove il dialogo tra generazioni è il vero motore del cambiamento, e dove nessuno resta indietro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY