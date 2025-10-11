Como: 20mila interventi, mezzo milione di chilometri percorsi, 57mila ore di lavoro donate. Come sostenere questa straordinaria associazione

Volti, storie, mani tese, chilometri percorsi e legami che si costruiscono giorno dopo giorno. Parte da qui la nuova campagna di raccolta fondi di Auser Como, intitolata “Ogni età conta – Tempo che cura, dono che vale”, un invito a sostenere concretamente le attività dell’associazione a favore di tutte le persone della provincia che vivono, per vari motivi, una condizione di difficoltà o solitudine, in particolare quelle anziane.

Dietro ogni servizio offerto – dall’accompagnamento verso i luoghi di cura alla compagnia telefonica, dai corsi di ballo all’assistenza scolastica – c’è il dono quotidiano di oltre 360 volontari, che con passione e discrezione si prendono cura degli altri. Persone comuni che mettono a disposizione tempo, competenze e umanità per costruire una comunità più giusta, solidale e inclusiva.

“Donare il proprio tempo non è solo un gesto di generosità: è un atto di cittadinanza attiva. Ma per farlo servono anche risorse, mezzi, sedi, materiali. Ecco perché oggi chiediamo il sostegno di chi crede in un welfare più umano e partecipato.”

Perché donare

In provincia di Como, Auser garantisce ogni anno:

Oltre 20.000 interventi di aiuto alle persone fragili

alle persone fragili Più di 500.000 km percorsi con 37 mezzi (oltre ai veicoli privati dei volontari)

con 37 mezzi (oltre ai veicoli privati dei volontari) Circa 57.000 ore donate, per un valore economico vicino a 1 milione di euro



Eppure, i bisogni crescono più in fretta delle risorse. Ecco perché ogni contributo è fondamentale per continuare a esserci. Ogni donazione sostiene non solo l’aiuto diretto, ma anche la costruzione di legami, la prevenzione della solitudine, l’invecchiamento attivo, la valorizzazione dei beni comuni, la tutela dell’ambiente e della legalità.

Storie che ispirano, volontari che cambiano il mondo

La campagna è accompagnata da testimonianze toccanti:

🔹 Gabriele, giovane avvocato che dona tempo e ascolto agli anziani

🔹 Franco, autista volontario e amico prezioso di Mario, malato raro

🔹 Amleto, 75 anni, che insegna balli popolari per abbattere le barriere tra generazioni

🔹 Patrizia, ex insegnante, che accompagna telefonicamente gli anziani soli

🔹 Le 5 volontarie di un comune montano del lago di Como, che ogni giorno aiutano Omar e Mayra a tornare a casa da scuola, superando una salita troppo faticosa da affrontare da soli

Ogni racconto è una testimonianza viva di cosa significhi davvero “Tempo che cura, dono che vale”.

Dona ora: il tuo aiuto fa la differenza

Online: bit.ly/SostieniAuser

Bonifico bancario:

IBAN: IT96U0843010900000000260290

Intestato a: Fondazione Provinciale della Comunità Comasca

Causale: AUSER VOLONTARIATO COMO

Bollettino postale:

Conto n. 21010269

Intestato a: Fondazione Provinciale della Comunità Comasca

Causale: AUSER VOLONTARIATO COMO

È possibile donare anche tramite QR code presente sui materiali della campagna.

L’associazione

Auser Como è parte della rete nazionale Auser e coordina 13 sedi territoriali tra volontariato e promozione sociale. Collabora con Regione Lombardia, ATS, ASST, Comuni, Case della Comunità e Piani di Zona per costruire un welfare di comunità. Oggi conta quasi 4.000 soci attivi, che ogni giorno contribuiscono a rendere il territorio più inclusivo e accogliente.

Crediamo in una società dove ogni età conta, dove il dialogo tra generazioni è il vero motore del cambiamento, e dove nessuno resta indietro.