Como: 20mila interventi, mezzo milione di chilometri percorsi, 57mila ore di lavoro donate. Come sostenere questa straordinaria associazione

Volti, storie, mani tese, chilometri percorsi e legami che si costruiscono giorno dopo giorno. Parte da qui la nuova campagna di raccolta fondi di Auser Como, intitolata “Ogni età conta – Tempo che cura, dono che vale”, un invito a sostenere concretamente le attività dell’associazione a favore di tutte le persone della provincia che vivono, per vari motivi, una condizione di difficoltà o solitudine, in particolare quelle anziane.
Dietro ogni servizio offerto – dall’accompagnamento verso i luoghi di cura alla compagnia telefonica, dai corsi di ballo all’assistenza scolastica – c’è il dono quotidiano di oltre 360 volontari, che con passione e discrezione si prendono cura degli altri. Persone comuni che mettono a disposizione tempo, competenze e umanità per costruire una comunità più giusta, solidale e inclusiva.
“Donare il proprio tempo non è solo un gesto di generosità: è un atto di cittadinanza attiva. Ma per farlo servono anche risorse, mezzi, sedi, materiali. Ecco perché oggi chiediamo il sostegno di chi crede in un welfare più umano e partecipato.”
Perché donare
In provincia di Como, Auser garantisce ogni anno:
- Oltre 20.000 interventi di aiuto alle persone fragili
- Più di 500.000 km percorsi con 37 mezzi (oltre ai veicoli privati dei volontari)
- Circa 57.000 ore donate, per un valore economico vicino a 1 milione di euro
Eppure, i bisogni crescono più in fretta delle risorse. Ecco perché ogni contributo è fondamentale per continuare a esserci. Ogni donazione sostiene non solo l’aiuto diretto, ma anche la costruzione di legami, la prevenzione della solitudine, l’invecchiamento attivo, la valorizzazione dei beni comuni, la tutela dell’ambiente e della legalità.
Storie che ispirano, volontari che cambiano il mondo
La campagna è accompagnata da testimonianze toccanti:
🔹 Gabriele, giovane avvocato che dona tempo e ascolto agli anziani
🔹 Franco, autista volontario e amico prezioso di Mario, malato raro
🔹 Amleto, 75 anni, che insegna balli popolari per abbattere le barriere tra generazioni
🔹 Patrizia, ex insegnante, che accompagna telefonicamente gli anziani soli
🔹 Le 5 volontarie di un comune montano del lago di Como, che ogni giorno aiutano Omar e Mayra a tornare a casa da scuola, superando una salita troppo faticosa da affrontare da soli
Ogni racconto è una testimonianza viva di cosa significhi davvero “Tempo che cura, dono che vale”.
Dona ora: il tuo aiuto fa la differenza
Online: bit.ly/SostieniAuser
Bonifico bancario:
IBAN: IT96U0843010900000000260290
Intestato a: Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
Causale: AUSER VOLONTARIATO COMO
Bollettino postale:
Conto n. 21010269
Intestato a: Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
Causale: AUSER VOLONTARIATO COMO
È possibile donare anche tramite QR code presente sui materiali della campagna.
L’associazione
Auser Como è parte della rete nazionale Auser e coordina 13 sedi territoriali tra volontariato e promozione sociale. Collabora con Regione Lombardia, ATS, ASST, Comuni, Case della Comunità e Piani di Zona per costruire un welfare di comunità. Oggi conta quasi 4.000 soci attivi, che ogni giorno contribuiscono a rendere il territorio più inclusivo e accogliente.
Crediamo in una società dove ogni età conta, dove il dialogo tra generazioni è il vero motore del cambiamento, e dove nessuno resta indietro.