COMO SCATTO CHAMPIONS: Roma battuta, dominio totale e quarto posto in solitaria

COMO-ROMA 2-1

Il Como ha fatto il colpo Champions e si è preso il quarto posto in solitaria. Al Sinigaglia, i lariani hanno dominato la Roma e si sono imposti sui giallorossi grazie alle reti nella ripresa di Douvikas e di Diego Carlos.

La prima frazione è però cominciata come peggio non si poteva: errore di Sergi Roberto in impostazione, anticipo di El Shaarawy su Diego Carlos e rigore per la Roma. Dal dischetto si è presentato Malen che ha spiazzato Butez mandando avanti i suoi. La risposta dei lariani è arrivata puntuale e Svilar è stato spaventato più e più volte dei padroni di casa. Le occasioni migliori sono capitate sui piedi di Nico Paz, che ha mancato due volte il colpo dell’1-1 con il mancino, e sul ginocchio di Ramon che ha messo a lato di un nulla da pochi passi.

La ripresa è iniziata con due cambi che hanno dato ancora più peso offensivo al Como: dentro Douvikas e Diao. Proprio questi due hanno completamente cambiato la partita e rovesciato l’inerzia della sfida. Il greco ha trovato il pari intorno all’ora di gioco battendo Svilar con il mancino sul suggerimento verticale di Alex Valle e poco dopo l’ex Betis ha guadagnato l’espulsione di Wesley che ha lasciato la Roma in 10. Dopo questo episodio i giallorossi sono completamente stati surclassati dai lariani che hanno preso ancora più campo e hanno bombardato di tiri la porta ospite. Vicini al 2-1 ci sono andati Baturina, Da Cunha e Diao, ma ci ha pensato un difensore a diventare attaccante ed eroe per una notte. E’ stato infatti Diego Carlos a spedire dentro il gol del vantaggio lariano ribadendo in porta una respinta corta di Svilar sul tiro di Smolcic. Nel finale gli uomini di Fabregas hanno anche sfiorato il tris, ma la traversa ha detto di no a capitan Da Cunha. Il montante ha solo rimandato la festa dei comaschi che sono esplosi di gioia al triplice fischio di Massa, arrivato dopo 95 minuti vissuti in apnea.

Dopo questo successo pesantissimo il Como torna in campo, sempre al Sinigaglia, domenica prossima: sul lago c’è la prova Pisa.

Marcatori: Malen (r) 7 pt. Douvikas 14 st. Diego Carlos 34 st.

Como (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Smolcic, Sergi Roberto, Da Cunha, Alex Valle; Nico Paz, Caqueret; Baturina. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Cavalina, Goldaniga, Morata, Douvikas, Lahdo, J.Rodriguez, Alberto Moreno, Kühn, Perrone, Vojvoda, Diao, Van Der Brempt.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini, El Shaarawy; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Robinio Vaz, Zaragoza.

Arbitro: Davide Massa

SECONDO TEMPO

Il Como rimonta la Roma nel secondo tempo e fa suo lo scontro diretto per la Champions League. Douvikas e Diego Carlos ribaltano la rete su rigore di Malen e fanno volare il Como al quarto posto a quota 54 punti.

Minuto 95: Konè lungo per le punte, Butez lascia scorrere sul fondo.

Minuto 93: Roma che fatica a risalire il campo per tentare l’ultimo assalto. Vaz è bloccato nella morsa di Ramon e Diego Carlos e non riesce a far salire i suoi.

5 minuti di recupero.

Minuto 90: Jesus Rodriguez premia la sovrapposizione interna di Alex Valle che in scivolata riesce a mettere al centro. Dopo una deviazione la palla arriva sui piedi di Diao che calcia centrando il muro giallorosso.

Minuto 87: Van Der Brempt prende il posto di Da Cunha in questo finale di gara.

Minuto 86: cross di Tsimikas che arriva sul secondo palo dove Vaz riesce solo a spizzare sul fondo.

Minuto 84: Da Cunha spacca la traversa!! Diao scambia con Da Cunha che entra in area e sterza sul Konè lasciandolo sul posto. Dopo il dribbling il francese centra la traversa con il sinistro.

Diao scambia con Da Cunha che entra in area e sterza sul Konè lasciandolo sul posto. Dopo il dribbling il francese centra la traversa con il sinistro. Minuto 83: è estasi totale ora per il Como che è avanti di un uomo e di un gol.

Minuto 79: Diego Carlos manda in delirio il Sinigaglia!! Rimonta Como!! Alex valle crossa con il mancino e la palla sfila sul secondo palo dove Baturina controlla e appoggia a rimorchio per Smolcic. Il destro del terzino di casa viene parato da Svilar ma sulla respinta Diego Carlos infila il vantaggio lariano da pochi passi.

Alex valle crossa con il mancino e la palla sfila sul secondo palo dove Baturina controlla e appoggia a rimorchio per Smolcic. Il destro del terzino di casa viene parato da Svilar ma sulla respinta Diego Carlos infila il vantaggio lariano da pochi passi. Minuto 78: Svilar su Diao!! Baturina raccoglie al limite dell’area e apre per Diao. L’ex Betis sposta sul mancino e calcia in porta ma Svilar ci mette una pezza ed evita il 2-1.

Baturina raccoglie al limite dell’area e apre per Diao. L’ex Betis sposta sul mancino e calcia in porta ma Svilar ci mette una pezza ed evita il 2-1. Minuto 77: Jesus Rodriguez per Nico Paz.

Minuto 77: giallo per Ghilardi.

Minuto 76: Baturina alto!! Nico Paz dentro per Douvikas che fa da sponda per Baturina che con il destro calcia alto di poco. Ancora Como vicino al vantaggio.

Nico Paz dentro per Douvikas che fa da sponda per Baturina che con il destro calcia alto di poco. Ancora Como vicino al vantaggio. Minuto 73: Diego Carlos viene ammonito per aver steso Vaz che era lanciato verso Butez.

Minuto 72: Da Cunha ad un passo da un altro eurogol!! Baturina tocca vicino per da Cunha che salta Vaz con un tunnel e con il mancino sfiora l’incrocio dei pali.

Baturina tocca vicino per da Cunha che salta Vaz con un tunnel e con il mancino sfiora l’incrocio dei pali. Minuto 70: problemi per Celik che lascia il campo a Ziolkowski. Dentro anche Tsimikas che sostituisce Hermoso.

Minuto 67: cambiano i due allenatori. Nella Roma Vaz e Pisilli per Malen e Pellegrini, mentre nel Como Perrone rileva Caqueret che era da poco stato ammonito.

Minuto 66: Caqueret raccoglie la respinta della barriera sulla punizione di Nico Paz e va con il destro in porta: largo.

Minuto 64: rosso per Wesley!! Strappo impressionante di Diao che resiste al rientro di Rensch e si fa sgambettare da Wesley che, già ammonito, lascia i suoi in 10 uomini. Diao e Douvikas hanno rovesciato la partita.

Strappo impressionante di Diao che resiste al rientro di Rensch e si fa sgambettare da Wesley che, già ammonito, lascia i suoi in 10 uomini. Diao e Douvikas hanno rovesciato la partita. Minuto 63: giallo per Caqueret per un intervento in ritardo su Pellegrini.

Minuto 61: partita che è diventata velocissima. Doppia transizione prima di Diao e poi di Wesley con le due difese che si riescono a salvare in qualche modo.

Minuto 59: Douvikas dalla panchina pareggia i conti!! Alex Valle trova una grande verticalizzazione per Douvikas che, tenuto in gioco da Hermoso, si presenta davanti a Svilar e lo batte sul primo palo con il sinistro.

Alex Valle trova una grande verticalizzazione per Douvikas che, tenuto in gioco da Hermoso, si presenta davanti a Svilar e lo batte sul primo palo con il sinistro. Minuto 57: dopo una punizione di Da Cunha la palla resta in area e Smolcic riesce a colpire di testa verso Svilar: centrale.

Minuto 56: Gasperini si copre: fuori El Sharaawy e dentro Rensch.

Minuto 54: suggerimento di Da Cunha per Diao con Wesley che compie un’altra grande diagonale fermando il senegalese.

Minuto 52: traccia verticale di El Shaarawy per Pellegrini che viene letta da Butez che di piede rilancia in avanti.

Minuto 48: ammonito Wesley per un fallo su Diao.

Minuto 46: rischi enorme corso da Butez che per poco non si fa intercettare un passaggio davanti alla sua area da El Shaarawy.

La ripresa comincia con delle variazioni per Fabregas: dentro Diao e Douvikas al posto di Kempf e Sergi Roberto.

PRIMO TEMPO

La Roma è avanti dopo i primi 45 minuti al Sinigaglia. I lariani hanno creato tantissimo e hanno dominato dal punto di vista del gioco, ma senza concretizzare e la Roma ne ha approfittato andando avanti con il rigore perfetto di Malen.

Minuto 46: ancora Como!! Baturina imbuca per Caqueret che si presenta davanti a Svilar, lo salta ma si allarga troppo per provare il tiro. Il francese mette quindi a rimorchio dove arriva Nico Paz che con il mancino spedisce alto.

Baturina imbuca per Caqueret che si presenta davanti a Svilar, lo salta ma si allarga troppo per provare il tiro. Il francese mette quindi a rimorchio dove arriva Nico Paz che con il mancino spedisce alto. Minuto 45: mancino forte e centrale di Nico Paz che si abbassa all’ultimo ma non inquadra lo specchio.

Minuto 44: fallo di Ghilardi su Caqueret: punizione dai 30 metri per il Como.

Minuto 40: Malen riceve palla in area, la sposta sul destro ma colpisce male il tiro che finisce praticamente verso il fallo laterale.

Minuto 38: Ramon a centimetri dall’1-1!! Da Cunha si accentra dalla destra e con il mancino scava sul secondo palo dove Ramon tocca di ginocchio la sfera mandandola ad un passo dal palo. Sempre pericolosissimi gli uomini di Fabregas.

Da Cunha si accentra dalla destra e con il mancino scava sul secondo palo dove Ramon tocca di ginocchio la sfera mandandola ad un passo dal palo. Sempre pericolosissimi gli uomini di Fabregas. Minuto 37: grande uscita di Svilar che ferma Baturina che si era lanciato in porta dopo un rimpallo vinto.

Minuto 35: si è leggermente abbassata la pressione del Como in questa fase di gioco.

Minuto 31: ancora Wesley decisivo!! Palla forte messa in mezzo da Alex Valle e chiusura determinante di Wesley che anticipa Sergi Roberto che si trovava in posizione favorevole.

Palla forte messa in mezzo da Alex Valle e chiusura determinante di Wesley che anticipa Sergi Roberto che si trovava in posizione favorevole. Minuto 29: grande idea di Smolcic che mette un super pallone alle spalle della linea giallorossa e trova in area Ramon davanti a Svilar. Wesley recupera in maniera decisiva e allontana la minaccia.

Minuto 27: scambio tra Da Cunha e Ramon con lo spagnolo che arriva al traversone trovando la figura di Wesley.

Minuto 26: battibecco tra Sergi Roberto e Malen che vengono richiamati alla calma da Massa.

Minuto 24: sinistro di Alex Valle!! Recupero alto del Como e sviluppo a destra dove Smolcic arriva al cross. La palla sfila sul secondo palo dove Alex Valle controlla ed impegna Svilar con il mancino.

Recupero alto del Como e sviluppo a destra dove Smolcic arriva al cross. La palla sfila sul secondo palo dove Alex Valle controlla ed impegna Svilar con il mancino. Minuto 20: Pellegrini anticipa Kempf e si lancia sulla fascia. Il suo cross basso per El Shaarawy è preda di Butez che copre bene l’area.

Minuto 18: imbucata di Baturina alla ricerca del taglio di Smolcic. Il suggerimento del croato è troppo potente e finisce tra le braccia di Svilar.

Minuto 15: miracolo di Svilar su Nico Paz!! Tocco sbagliato in avanti da Konè e palla immediata di Smolcic a liberare Nico Paz in area. L’argentino controlla e piazza il mancino, ma Svilar è bravissimo a distendersi e a respingere.

Tocco sbagliato in avanti da Konè e palla immediata di Smolcic a liberare Nico Paz in area. L’argentino controlla e piazza il mancino, ma Svilar è bravissimo a distendersi e a respingere. Minuto 14: traversone lunghissimo di Celik che termina direttamente sul fondo.

Minuto 11: altra chance per il Como!! Percussione centrale di Da Cunha che non riesce a trovare lo spazio per battere verso Svilar e viene chiuso. Il successivo tiro di Nico Paz viene deviato in angolo.

Percussione centrale di Da Cunha che non riesce a trovare lo spazio per battere verso Svilar e viene chiuso. Il successivo tiro di Nico Paz viene deviato in angolo. Minuto 10: reazione immediata dei lariani che provano con il pressing alto a rimettere subito in parità la gara.

Minuto 7: Malen perfetto dagli 11 metri!! Giallorossi in vantaggio!! Rincorsa breve dell’attaccante della Roma che incrocia il destro e batte Butez che viene spiazzato.

Rincorsa breve dell’attaccante della Roma che incrocia il destro e batte Butez che viene spiazzato. Minuto 6: rigore per la Roma!! Errore di Sergi Roberto che nella sua area sbaglia il tocco per Diego Carlos che viene anticipato da El Shaarawy e lo abbatte.

Errore di Sergi Roberto che nella sua area sbaglia il tocco per Diego Carlos che viene anticipato da El Shaarawy e lo abbatte. Minuto 3: Caqueret!! Schema su angolo tra Da Cunha e Baturina con il croato che riceve la suolata del compagno e mette la palla arretrata al centro dove il destro di Caqueret viene murato.

Schema su angolo tra Da Cunha e Baturina con il croato che riceve la suolata del compagno e mette la palla arretrata al centro dove il destro di Caqueret viene murato. Minuto 2: rimessa veloce battuta da Smolcic che favorisce Caqueret che fa rimpallare la sfera su Hermoso e si prende il corner.

Comincia la partita.

Como-Roma è uno spareggio Champions a tutti gli effetti. Lariani e giallorossi sono appaiati a quota 51 punti, ma sono stati scavalcati momentaneamente dalla Juventus, uscita vittoriosa dalla trasferta di Udine. La sfida del Sinigaglia mette quindi in palio tre punti che pesano come un macigno in questo rush finale di campionato. I ragazzi di Fabregas arrivano al grande appuntamento in fiducia grazie alle tre vittorie consecutive ottenute negli scorsi turni. La Roma, invece, deve fare i conti con le fatiche del giovedì di Europa League e ha l’obbligo di invertire il trend negativo in trasferta degli ultimi tre mesi: dal mese di dicembre sono solo sette i punti ottenuti fuori dall’Olimpico. Riuscirà Gasperini a bloccare tatticamente i padroni di casa come all’andata?

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO

Fabregas ripropone la difesa a tre come fatto solo a San Siro contro il Milan.

In porta gioca Butez.

Il terzetto difensivo vede Diego Carlos al centro con Kempf e Ramon ai suoi fianchi.

al centro con Kempf e Ramon ai suoi fianchi. Non ce la fa Perrone che parte dalla panchina, al suo posto c’è Sergi Roberto che affianca Da Cunha. Sulle corsie laterali agiscono Smolcic e Alex Valle.

che affianca Da Cunha. Sulle corsie laterali agiscono Smolcic e Alex Valle. In avanti la scelta ricade ancora sul tridente mobile e imprevedibile: fuori Douvikas e dentro Nico Paz, Caqueret e Baturina.

ROMA