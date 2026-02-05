Il fiume più famoso della Lombardia e il ponte da 350milioni che rivoluziona i collegamenti: c’è una grossa novità

“Accolgo con soddisfazione la nomina del commissario straordinario per il nuovo Ponte di Paderno. Si tratta di un’altra vittoria di Regione Lombardia, che dimostra, con i fatti, di spendersi per il bene dei territori”, lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, commentando la nomina di Aldo Isi, già amministratore delegato di Rfi, a commissario straordinario per la realizzazione del nuovo Ponte San Michele, l’attraversamento sull’Adda, tra Paderno (Lecco) e Calusco (Bergamo), che sorgerà in affiancamento allo storico manufatto esistente.
“Si concretizza un passaggio importante – prosegue Terzi – che avevamo richiesto con determinazione nel corso del ‘Dibattito pubblico’. Un bel risultato a conferma del lavoro di mediazione e di interlocuzione che Regione promuove quotidianamente tra enti istituzionali locali e di governo. Il commissario sarà utile per accelerare le procedure di realizzazione dell’infrastruttura strategica che dovrà sostituire l’attuale San Michele, la cui tempistica di chiusura è sempre più vicina. Rimarco la grande soddisfazione per questa nomina e auguro un buon lavoro al commissario, che saprà affrontare al meglio l’articolato percorso per definire il progetto del nuovo ponte sull’Adda”.
Per approfondire
Sul fiume più famoso della Lombardia il ponte da 350 milioni che rivoluziona la viabilità