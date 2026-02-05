Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Il fiume più famoso della Lombardia e il ponte da 350milioni che rivoluziona i collegamenti: c’è una grossa novità

  • 19:25

“Accolgo con soddisfazione la nomina del commissario straordinario per il nuovo Ponte di Paderno. Si tratta di un’altra vittoria di Regione Lombardia, che dimostra, con i fatti, di spendersi per il bene dei territori”, lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, commentando la nomina di Aldo Isi, già amministratore delegato di Rfi, a commissario straordinario per la realizzazione del nuovo Ponte San Michele, l’attraversamento sull’Adda, tra Paderno (Lecco) e Calusco (Bergamo), che sorgerà in affiancamento allo storico manufatto esistente.

“Si concretizza un passaggio importante – prosegue Terzi – che avevamo richiesto con determinazione nel corso del ‘Dibattito pubblico’. Un bel risultato a conferma del lavoro di mediazione e di interlocuzione che Regione promuove quotidianamente tra enti istituzionali locali e di governo. Il commissario sarà utile per accelerare le procedure di realizzazione dell’infrastruttura strategica che dovrà sostituire l’attuale San Michele, la cui tempistica di chiusura è sempre più vicina. Rimarco la grande soddisfazione per questa nomina e auguro un buon lavoro al commissario, che saprà affrontare al meglio l’articolato percorso per definire il progetto del nuovo ponte sull’Adda”.

Per approfondire

Sul fiume più famoso della Lombardia il ponte da 350 milioni che rivoluziona la viabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY