Oltre 4500 posti di lavoro e 3 stabilimenti in Lombardia: preoccupano le due aziende in crisi. I tentativi di salvataggio

La situazione occupazionale di Iveco e Beko, grandi aziende costrette a fare i conti con criticità diverse, è stata al centro della lunga riunione della Commissione Attività produttive, presieduta da Marcello Ventura (FdI), nel corso della quale sono stati ascoltati rappresentanti sindacali, della proprietà e delle istituzioni.

La situazione degli stabilimenti Iveco di Suzzara e Brescia

I due stabilimenti Iveco di Suzzara (Mantova) e Brescia hanno attualmente circa quattromila lavoratori, le cui preoccupazioni sono state descritte in sintesi dai rappresentanti sindacali intervenuti.

L’esistenza di un clima di incertezza attorno alla proprietà per un’acquisizione annunciata ma non ancora conclusa, la necessità di conoscere progetti e piani sul futuro, la richiesta di essere affiancati e sostenuti dalle istituzioni: sono questi i principali argomenti sollevati.



Da parte dei rappresentanti della proprietà è stato d’altro canto affermato che il processo di acquisizione da parte di Tata Motors sta seguendo le lunghe e complesse procedure previste e che il closing avverrà entro il primo semestre dell’anno venturo.



L’audizione era stata richiesta dai Consiglieri Onorio Rosati (AVS), Massimo Vizzardi (Gruppo Misto) e Marco Carra, Miriam Cominelli, Emilio Del Bono e Paolo Romano del PD.



Hanno partecipato all’incontro anche il Sindaco di Suzzara Alessandro Guastalli, l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Brescia Andrea Poli, il Consigliere delegato della Provincia di Mantova Enrico Lugarotti e i funzionari regionali, che hanno garantito una costante attenzione alla situazione annunciando che Regione sarà presente anche al prossimo incontro tra le parti che si terrà nei prossimi giorni al MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Sull’argomento la Commissione ha anche approvato all’unanimità una mozione, illustrata da Paola Pizzighini (M5Stelle), nella quale viene assicurato l’impegno della Regione a monitorare con attenzione l’evoluzione del Piano industriale di Iveco Group, “anche tramite il confronto costante con il Governo, le parti sociali, gli enti locali e le rappresentanza dei lavoratori, al fine di garantire la salvaguardia dei siti produttivi lombardi e dei livelli occupazionali diretti e dell’indotto”.

Beko di Cassinetta, il confronto continua

Il prossimo momento di confronto sulla situazione dell’azienda di elettrodomestici Beko, e specificatamente dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno (Varese, oltre 500 posti di lavoro a pieno regime), è stato fissato per il 13 gennaio 2026 presso la sede regionale.

L’incontro, al quale parteciperanno i due assessorati competenti (Sviluppo economico e Istruzione, formazione e lavoro), le organizzazioni sindacali e l’azienda, sarà importante ai fini del tavolo ministeriale previsto per fine gennaio.

L’informazione è stata data dai funzionari regionali nel corso dell’audizione sulla situazione occupazionale di Beko, durante la quale sono stati ascoltati sindacati e rappresentanti aziendali. Per le istituzioni hanno partecipato il Sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli e il Consigliere della Provincia di Varese Michele Di Toro.

A preoccupare i lavoratori, è stato detto, è il “disallineamento” rispetto ad alcuni punti dell’accordo sottoscritto in primavera, oltre al calo del 30% dei volumi prodotti nel settore caldo nel ’25 sul ’24 e all’incertezza sul futuro.

Da parte del rappresentante dell’azienda è stato invece confermato l’impegno relativo agli investimenti per complessivi 110 milioni. La Consigliera Chiara Valcepina (FdI) ha voluto sottolineare le difficoltà dei 31 lavoratori di Aster Coop di Ternate, il cui appalto non è stato rinnovato, auspicando che azienda e sindacati garantiscano loro un’assistenza adeguata. Hanno partecipato all’audizione anche i Consiglieri Giuseppe Licata (FI) e Romana Dell’Erba (FdI).