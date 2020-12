Turba sale sul ring e sfida Orsenigo: “Da Regione oltre 200 milioni, dal governo briciole e Dpcm schizofrenici”

Sfidato sul tema dei mancati ristori a parrucchieri e barbieri (con richiesta alla giunta Fontana di provvedere), il sottosegretario regionale Fabrizio Turba (a destra nella foto di copertina), mette i metaforici guantoni politici e ribatte a muso duro al consigliere dem a Palazzo Lombardia, Angelo Orsenigo.

“Ancora una volta i rappresentanti del Pd comasco cercano di far ricadere le inefficienze del loro Governo su Regione Lombardia – replica Turba – lavoratori che non ricevono la casse integrazioni da mesi, attività costrette a chiudere a causa delle decisioni schizofreniche e dei ristori ridicoli dell’Esecutivo, divieto di spostamenti tra comuni e Orsenigo se la prende con la Regione al posto di sollecitare i ‘suoi’ rappresentanti in Parlamento così da evitare una crisi economica ormai alle porte”.

“Regione Lombardia – ha rimarcato Turba – ha fatto un ulteriore sforzo, non dovuto, mettendo a disposizione dei Lombardi oltre 200 milioni di euro proprio per quei lavoratori dimenticati dal Governo. È ormai giunto il momento che il Pd e i 5Stelle si assumano la responsabilità delle loro scelte smettendola di incolpare la Regione delle loro inadempienze”, ha concluso il rappresentante della Giunta.