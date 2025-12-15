In Lombardia il maxi ponte da 350 milioni che cambia tutto: “Chiuso il dibattito pubblico”

Passi in avanti nel percorso che porterà alla realizzazione del nuovo ponte sull’Adda tra le province di Lecco e Bergamo con un costo stimato in 350 milioni e lavori conclusi per il 2030. “Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato (il 15 dicembre 2015, Ndr) il documento conclusivo con cui si chiude il dibattito pubblico riguardante il progetto del nuovo Ponte San Michele”, spiega l’assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, specificando che “da quanto riportato viene confermato il lavoro di confronto portato avanti in questi mesi e la disponibilità a raggiungere una soluzione condivisa e migliore in termini di costi e benefici, di minor impatto ambientale, capace di assicurare una gestione delle viabilità mantenendo un approccio integrato tra ferro e gomma”.

“Apprendiamo inoltre da Rfi – ha proseguito Terzi – che si avvia ora una nuova fase, che prevede, entro i primi mesi del prossimo anno, l’emanazione del bando di concorso internazionale di progettazione per lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) della nuova opera, che dovrà rielaborare la soluzione del nuovo ponte in stretto affiancamento all’attuale, ottimizzata secondo le indicazioni delle osservazioni recepite. A valle dell’elaborazione del PFTE partirà poi l’iter autorizzativo, di cui è prematuro prevedere delle tempistiche”.

Ecco la relazione di progetto completa: